Grupul industrial rus Kalasnikov a realizat anul trecut 45 de comenzi de stat in domeniul apararii si 24 de contracte in cadrul cooperarii tehnico-militare, relateaza vineri agentia de presa rusa TASS. Acestea sunt cele mai mari contracte din istoria companiei", a indicat grupul industrial rus intr-un comunicat.In 2022, productia de arme realizata de Kalasnikov a