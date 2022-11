Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a oferit o oportunitate unica pentru industria de armament din Europa de Est, potrivit mai multor oficiali guvernamentali și din industrie care au vorbit pentru Reuters. Statele din regiune au considerat inarmarea Ucrainei drept o obligație de securitate regionala și au facut comenzi…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina este in parte menita sa epuizeze rezervele de aparare aeriana ale Kievului și sa obțina in cele din urma dominația cerului, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, potrivit Reuters. In ultima saptamana, Rusia a lovit cu rachete…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters,…

- Sistemele de aparare antiaeriana NASAMS furnizate de SUA au avut "o rata de succes de 100%" in Ucraina in ceea ce privește interceptarea rachetelor rusești, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in contextul in care NATO a anunțat ca un interceptor de aparare antiaeriana…

- Rusia a interzis cooperarea militara cu 74 de companii straine ca raspuns la sanctiunile occidentale, a anuntat marti, 8 noiembrie, Kremlinul, citat de DPA și Agerpres. Lista include companii din diverse ”tari neprietenoase”, intre care 20 din Germania. De asemenea, ea include companii din Bulgaria,…

- ”Franta are o doctrina nucleara care are la baza interesele vitale ale tarii si care sunt definite in mod clar. Acestea nu se vor afla in pericol daca ar avea loc un atac nuclear balistic in Ucraina sau in regiunea” Eurpei de Est, a declarat miercuri Macron, informeaza News.ro. Seful statului francez…

- Paisprezece state membre sau partenere ale NATO, printre care si Romania, au semnat joi o scrisoare de intentie pentru achizitionarea comuna de sisteme de aparare aeriana din categoria sistemelor Arrow 3 si Patriot, relateaza Reuters. Ceremonia de semnare a European Skyshield Initiative (ESSI) a avut…

- Romania, Polonia și celelalte țari de pe flancul estic al NATO considera atacurile rusești asupra orașelor din Ucraina drept crime de razboi, relateaza Reuters. Intr-o declaratie difuzata de presedintia poloneza, liderii celor 11 state – membrele formatului „Bucuresti 9” (Bulgaria, Republica Ceha, Estonia,…