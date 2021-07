Stiri pe aceeasi tema

- Datele Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) arata ca, in luna mai, producția naționala s-a ridicat la 35.865 de unitați, in scadere cu circa 6% fața de luna anterioara. Dintre acestea, 29.260 de unitați au fost produse de Dacia la Mioveni și 6.605 de exemplare au fost fabricate…

- In luna mai, au fost produse in Romania peste 35 de mii de autoturisme. In luna mai 2021, au fost produse in Romania 35.865 autoturisme. Dintre acestea 29.260 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 6.605 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2021 cu +14.91% fata de Mai 2020, atingand un volum de 8.221 unitati. Pe primele cinci luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 35.845 unitati, o scadere de -9.15% fata de perioada similara…

- Înmatricularile de mașini noi au crescut în aprilie cu 58%, dupa ce aprilie 2020 a fost una dintre cele mai slabe luni din ultimii cinci ani, din cauza carantinei. La mașini noi piața a fost cu 14% mai mica în primele patru luni, în timp ce la second-hand piața a crescut, fiind…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2021, cu 58.81% fața de aprilie 2020, atingand un volum de 6.862 unitați. Pe primele patru luni din 2021, nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 27.624 unitati, o scadere de 14.48% fața de perioada…

- Producția auto a atins aproape 40.000 de mașini in luna martie, in Romania, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. In luna martie, cele doua uzine locale…

- In luna martie, 39.986 de autoturisme au fost produse in Romania. Cele mai multe au fost produse in județul Argeș, la uzina Dacia de la Mioveni, dupa cum observam in datele ACAROM. „Dintre acestea, 24.077 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 15.909 unitați au fost produse de uzina FORD…

- In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. La nivelul lunii martie, cele doua uzine locale au asamblat 39.986 de unitați. Anul trecut, in aceeași perioada, producția Dacia și Ford a fost oprita temporar din cauza pandemiei de coronavirus.…