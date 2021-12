Stiri pe aceeasi tema

- In primele unsprezece luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins 109.350 unitați, o scadere de 0,93% comparativ cu perioada similara din 2020, respectiv 110.377 unitați,...

- Productivitatea muncii in industrie a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 12,1%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Pe sectoare de activitate s-au inregistrat cresteri in productia si…

- Producția de autoturisme din Romania a scazut, in primele zece luni ale anului, cu aproape 7% fața de anul trecut, principalul motiv fiind și criza semiconductorilor. In primele 10 luni ale anului, uzinele auto din Romania au produs puțin peste 333.000 unitați, cu 23.000 de unitați in minus fața de…

- ​Producția de autoturisme în România în primele zece luni ale anului 2021 se situeaza la un volum de 333.000 unitați, arata datele ACAROM, fiind cu 23.000 de unitați mai mica decât în primele zece luni din 2020. La producția mai mica a contribuit mult și criza semiconductorilor…

- In octombrie 2021, au fost produse in Romania 18.277 autoturisme. Dintre acestea, 13.820 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 4.457 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Producția de autoturisme in Romania in primele zece luni ale anului 2021 se situeaza la un volum…

- Romania a produs, in primele zece luni ale anului, 333.179 de autoturisme, in scadere cu 6,54% fața de aceaași perioada a anului trecut, informeaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. Productia de autoturisme in Romania a ajuns la un volum de 333.179 de unitati, in primele zece luni…

- Dacia a produs in septembrie doar 21.921 de mașini.In septembrie 2021, au fost produse in Romania un numar de 29.077 autoturisme. Dintre acestea 21.921 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.156 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme in Romania…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut in septembrie 2021 fața de luna similara din 2020. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in septembrie 2021 cu -17.8% fata de septembrie 2020, atingand un volum de 8.942 unitati. Pe primele noua luni din 2021, nivelul inmatricularilor…