- In noiembrie, producția auto cumulata la Ford si Dacia a avut unul dintre cele mai ridicate niveluri de cand exista date, fiind aproape de 50.000 de mașini. Pentru intreg anul, producția totala din Romania va depași 500.000 de mașini. Datele ACAROM arata ca in noiembrie 2022, au fost produse in Romania…

- Este 1 decembrie. Ziua Naționala a Romaniei. Cu aceasta ocazie speciala ne-am gandit sa povestim despre 10 mașini care au facut istorie in țara noastra. Redacția Automarket și-a ales favoritele, iar lista include de la "batrana" Dacie 1100 și vechiul Oltcit, cu al sau bord SF pentru acele vremuri, pana…

- Acest an va fi, probabil, cel mai bun pentru producția auto naționala, cu o medie de peste 40.000 de mașini/luna, la uzinele Dacia și Ford. Romania este pe locul șase in UE, cu producție mai mare decat Italia și Ungaria, dar mult sub Cehia și Slovacia. Cum stau alte țari?

- ACAROM: Producția de mașini a Romaniei a urcat la 425.423 de unitați in primele zece luni din 2022 Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a dat publicitații valorile producției de vehicule din cele doua uzine – Automobile Dacia și Ford Otosan. Conform ACAROM, in luna octombrie…

- Potrivit celor mai noi informații furnizate de ACAROM, producția auto din Romania s-a bucurat de o creștere de 27.7% in perioada ianuarie-octombrie, fața de intervalul similar din 2021. In luna octombrie au fost produse nu mai puțin de 43.452 de mașini. Dintre acestea, 28.941 de mașini au fost produse…

- Producția cumulata a Ford și Dacia in Romania a trecut de 425.000 de mașini in primele zece luni ale anului, in creștere cu 27% fața de perioada similara din 2021, arata datele ACAROM. In acest ritm, totalul de la final de an se poate apropia de 500.000 de mașini. In octombrie 2022, au fost produse…

- Cele mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), arata ca producția din țara noastra a crescut cu 21.2% in primele 9 luni ale anului curent, fața de aceeași perioada din 2021. Pana acum, au fost produse 381.971 de mașini. Dintre acestea, Dacia a produs…

- Deși industria auto mondiala a fost afectata puternic de criza globala a semiconductorilor, producția de autoturisme in Romania a inregistrat o creștere de peste 15%. Si vanzarile de autoturisme noi au fost cu 5% mai mari in primele opt luni ale anului, fața de aceeași perioada din 2021, arata un…