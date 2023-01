Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie, producția auto cumulata la Ford si Dacia a avut unul dintre cele mai ridicate niveluri de cand exista date, fiind aproape de 50.000 de mașini. Pentru intreg anul, producția totala din Romania va depași 500.000 de mașini. Datele ACAROM arata ca in noiembrie 2022, au fost produse in Romania…

- ​In noiembrie, producția auto cumulata la Dacia și Ford a avut unul dintre cele mai ridicate niveluri de cand exista date, fiind aproape de 50.000 de mașini. Pentru intreg anul, producția totala din Romania va depași 500.000 de mașini.

- Este 1 decembrie. Ziua Naționala a Romaniei. Cu aceasta ocazie speciala ne-am gandit sa povestim despre 10 mașini care au facut istorie in țara noastra. Redacția Automarket și-a ales favoritele, iar lista include de la "batrana" Dacie 1100 și vechiul Oltcit, cu al sau bord SF pentru acele vremuri, pana…

- Exploatarea cuprului din Apuseni, profit-record in 2022. Licitație internaționala pentru producția din 2023 Cupru Min SA, companie miniera aflata in subordinea Ministerului Economiei, continua și in 2022 performanța economica record din 2021. Societatea care exploateaza cel mai mare zacamant de cupru…

- ACAROM: Producția de mașini a Romaniei a urcat la 425.423 de unitați in primele zece luni din 2022 Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a dat publicitații valorile producției de vehicule din cele doua uzine – Automobile Dacia și Ford Otosan. Conform ACAROM, in luna octombrie…

- Potrivit celor mai noi informații furnizate de ACAROM, producția auto din Romania s-a bucurat de o creștere de 27.7% in perioada ianuarie-octombrie, fața de intervalul similar din 2021. In luna octombrie au fost produse nu mai puțin de 43.452 de mașini. Dintre acestea, 28.941 de mașini au fost produse…

- Danut Bica, senator PNL: “Romania a stocat in depozitele naționale o cantitate-record de gaz: peste 3 miliarde metri cubi, reprezentand 97,75% din totalul capacitații de inmagazinare. Pragul de 80% (solicitat de Comisia Europeana) a fost depașit de la mijlocul lunii septembrie, iar faptul ca ne apropiem…

- Serialul de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production pentru Antena 1, Adela, care a cucerit publicul din Romania inca de la lansare, depaseste granitele romanesti. Productia este prezentata chiar zilele acestea la Targul de Televiziune de la Cannes si mai multe tari s-au aratat deja…