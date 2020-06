Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala s-a prabușit cu peste 38%, in prima luna de pandemie. Afacerile, in coborare cu peste 10%, la patru luni Productia industriala a scazut cu 38,4% ca serie bruta si cu 38,6% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in aprilie 2020, fata de luna…

- Romania a ocupat locul 3 in ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in anul 2019, la efectivele de ovine si caprine, in timp ce la nivel national efectivele de porcine, ovine si caprine si cele de pasari au crescut, dar categoria bovine a scazut, comparativ cu anul precedent, reiese din…

- Romania a ocupat locul 3 in ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in anul 2019, la efectivele de ovine si caprine, in timp ce la nivel national efectivele de porcine, ovine si caprine si cele de pasari au crescut, dar categoria bovine a scazut, comparativ cu anul precedent, reiese din…

- Productia industriala a Romaniei s-a diminuat cu aproape 6%, in primul trimestru al anului, ca serie bruta, in timp ce pe serie ajustata a scazut cu 6,4% fata de aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Astfel, in primele trei luni din…

- Prețurile au scazut semnificativ in aprilie. INS anunța o rata a inflatiei de 2,7%, dar precizeaza ca a schimbat modul de calcul dupa inchiderea unor activitați din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care…

- Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in martie Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,11%, serviciile cu 3,8%, iar marfurile nealimentare cu 1,39%, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Preţurile…

- Romania s-a situat in 2019 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres. La grau, Romania s-a situat pe locul…

- Romania s-a situat in 2019 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica. La grau, Romania s-a situat pe locul patru, atat la suprafata…