Producţia a fost oprită din nou la fabrica Mercedes din Ungaria, din cauza lipsei de piese Conform informatiilor Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Srl., fabrica din Kecskemet se adapteaza la situatia actuala prin modificarea flexibila a productiei. Pauza de productie care afecteaza saptamanile 30, 31 si 32 (pana la 15 august) va fi utilizata pentru activitati de intretinere si pregatiri pentru productia in serie a noului model. Producatorul circuitelor semiconductoare, Intel a semnalat inca din 22 aprilie ca nu prevede cand se va termina lipsa de componente electronice pe piata internationala. Ca urmare, fabrica Mercedes din Kecskemet a oprit deja productia in ianuarie si in aprilie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

