In contextul declaratiilor ostile ale presedintelui american Donald Trump fata de NATO si Berlin, in Germania a fost deschisa recent o noua dezbatere, aceea despre eventualitatea ca aceasta tara sa devina o putere nucleara, noteaza Politico.eu intr-un articol publicat vineri. 'Avem nevoie de bomba ?' - este un titlu pe prima pagina a saptamanalului Welt am Sonntag. 'Pentru prima data dupa 1949, Republica Federala Germania nu se mai afla sub umbrela nucleara a SUA', scrie in articolul cu acel titlu Christian Hacke, un proeminent expert politic german. In opinia sa, urmatorul pas…