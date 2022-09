Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana face ravagii pe intreg continentul european, amenințand astfel industria carnii de porc. Boala progreseaza intr-un ritm alarmant in Europa, iar tara noastra e statul cu cele mai multe focare. Partea de est a Europei este puternic afectata de aceasta maladie care se raspandeste…

- Connect Romania a participat și in acest an la IFA Berlin, unul dintre cele mai mari targuri de tehnologie din Europa și din lume. Una dintre cele mai „simțitoare” prezențe din Messe Halle din acest an a fost brand-ul Honor, care a prezentat ecosistemul sau de produse, adica laptopuri, tablete, caști,…

- Cooperarea digitala dintre Estonia și Ucraina intra intr-o noua etapa dupa ce, ambele țari au semnat un acord de cooperare la Kiev . Acordul promoveaza un schimb de experiența in domeniul transformarii digitale. Proiectul se concentreaza pe securitate cibernetica și soluții digitale naționale. Potrivit…

- Fredrik Erixon este economist, scriitor, director al Centrului European pentru Economie Politica Internationala (CEEPI) din Bruxelles. Textul de mai jos este preluarea unui fragment, relevant credem noi, din interviul acordat revistei exclusiv print CRONICILE Curs de guvernare nr. 85, proaspat aparut.…

- Cetatea de Scaun a Sucevei, cel mai important edificiu simbol al Sucevei, este reprezentata pe cea mai noua Bancnota suvenir de 0 Euro, lansata de Muzeul National al Bucovinei in colaborare cu Eurosuvenir Romania. Potrivit informațiilor furnizate de catre Muzeul Național al Bucovinei, bancnotele sunt…

- Industria auto este și va fi o componenta principala a economiei mondiale și locale. Semiconductorii lipsesc, lanțurile de aprovizionare sunt perturbate, prețurile materiilor prime sunt in creștere. In tot acest context internațional, piața mașinilor puțin rulate este la mare cautare. AUTO BIG este…

- Criza economica, peste care s-a suprapus una de securitate au creat un climat impredictibil, volatil, care pune sub presiune mai toate domeniile. In ciuda acestor dificultați, industria hartiei reușește sa ramana stabila, dupa cum ne-a declarat Gabriel Stanciu, CEO Pehart. Acesta ne-a vorbit intr-un…

- Institutiile de invatamant superior din Romania incluse in cadrul aliantelor castigatoare ca urmare a cererii de propuneri din 2022 sunt Universitatea din Bucuresti, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea…