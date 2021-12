Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de forța de munca impinge la soluții extreme in Rusia. Producatorul de camioane Kamaz vrea sa lucreze cu detinuti. Compania are nevoie de 4.000 de oameni și va apela la sistemul penitenciar.

- Cu toate acestea, Toyota, cel mai mare producator auto din lume, anticipeaza ca vanzarile sale de vehicule integral electrice sa ajunga la doar 3,5 milioane de vehicule pana la sfarsitul deceniului, respectiv o treime din vanzarile sale actuale de vehicule. Ponderea este mai mica fata de companii concurente…

- O pisica a fost prinsa in timp ce incerca sa intre intr-o colonie penala din Rusia avand la gat o zgarda cu droguri, informeaza un comunicat al Serviciului Federal al Penitenciarelor . Personalul coloniei nr.4 din orașul Ivanovo, aflat la 300 de kilometri de Moscova, a prins pisica in timp ce incerca…

- Sunt restrictii tot mai dure in Europa, in fata valului al patrulea al pandemiei de COVID. Batranii din Moscova intra in lockdown, a anuntat Primaria Capitalei din Rusia. Restricțiile intra in vigoare de saptamana viitoare, pe o perioada de 4 luni. Masuri

- Un proeminent ONG din Rusia care monitorizeaza abuzurile din închisorile țarii afirma ca a primit „mii” de înregistrari video care arata torturarea sistematica a deținuților în mai multe penitenciare ruse, relateaza The Moscow Times.„Aceasta este o scurgere…

- Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”.…