Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea rafinariilor europene sunt construite pentru titeiul rusesc si vor fi mai putin eficiente atunci cand vor folosi alte tipuri de titei, avertizeaza analistul eToro, Bogdan Maioreanu, raspunzand unei solicitari a „Adevarul”.

- Operatorul Sistemului Național de Transport Transgaz are capacitateade a prelua și transporta peste 55 de miliarde de metri cubi de gaze prin Romania, din toate zonele fie ele din Marea Caspica, din terminalele de GNL și de regazeificare din Grecia și Turcia, precum si GNL care vine din Golful Persic,…

- Bulgaria a anunțat ca elimina din 13 aprilie obligativitatea certificatului verde pentru persoanele care sosesc in țara din anumite state printre care și Romania. Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9) (Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia) de a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat…

- ADVERTORIAL. Ansamblul rezidențial City Center Reșița va fi deservit de un important lanț internațional de retail care comercializeaza produse pentru casa și gradina și care este deținut de familia fondatorului original, Lars Larsen, cunoscut in Danemarca drept cel mai important comerciant care a avut…

- Romania s-a situat anul trecut pe locul 20-21 din 27 de state membre UE in ce priveste ponderea accesului gospodariilor la Internet, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un procentaj de 89-, am devansat Italia (88-), Lituania, Portugalia (ambele cu 87-), Croatia (86-), Grecia (85-) si Bulgaria…

- Producatorul de mobilier de baie Savini Due isi extinde activitatea din Sebeș, printr-o investitie in valoare de 12 milioane de euro. Investitiile facute au vizat retehnologizarea, automatizarea si digitalizarea procesului de productie, aspecte ce vor da companiei posibilitatea de a dezvolta noi produse,…

- Eurostat: Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din UE, dar se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de salariu minim national, singurele exceptii…