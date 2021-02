Stiri pe aceeasi tema

- 83% din volumul de plasma colectata in Europa este acoperit doar de 7 țari din 27. Dintre acestea, trei (Italia, Spania și Franța) colecteaza plasma doar pentru uz intern, in timp ce celelalte patru (Germania, Austria, Cehia și Ungaria) colecteaza și pentru uz extern, se arata in Raportul „Plasma…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…

- Spania a confirmat sambata primele patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19, a anuntat guvernul de la Madrid, noteaza Le Figaro. Tulpina britanica a virusului a fost depistata deja in Franța, Germania, Italia, Danemarca, Olanda, scrie digi24.ro.

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Agentiei Reuters, preluate de Hotnews, in conditiile in care nou tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor.…

- Cele cinci țari din UE care au inregistrat creșteri ale pieței auto in noiembrie, in ritm anual, sunt Irlanda, Cipru, Grecia, Romania si Danemarca. In țara noastra, inmatricularile de autoturisme au crescut cu 1,2%, la 13.253 de unitați. Vanzarile din Marea Britanie si Franta au scazut cu aproximativ…

- Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit despre cum se va derula campania de vaccinare de la noi din tara. Declarațiile sale survin dupa ce Agentia Nationala a Medicamentului a anuntat ca va autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech pe 21 decembrie. Italia, Germania, Franta, Olanda, Spania,…