Producătorul român de baterii auto Rombat a obţinut certificarea Q1 Ford, care atestă standardul de excelenţă Rombat, producator roman de baterii auto, a primit certificarea "Furnizor Q1 Ford", care confirma standardele de inalta calitate, capabilitate sisteme, performanta in garantie si la livrare precum si incadrarea in criteriile stricte de management al calitatii si al mediului, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

