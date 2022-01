Producătorul român a pierdut vânzările în centrele comerciale Bate vantul falimentelor: producatorii romani care vand in centrele comerciale si in supermarketurile din incinta acestora au inregistrat o diminuare a vanzarilor cu 50% din cauza scaderii numarului de cumparatori, avertizeaza Asociația Forta Fermierilor. Asociația cere Guvernului sa opreasca discriminarea la care sunt supusi cei care livreaza hrana romaneasca in supermarketuri, prin adoptarea unei politici […] The post Producatorul roman a pierdut vanzarile in centrele comerciale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

