Producătorul portughez de ambalaje de sticlă BA Glass anunţă investiţii de 150 milioane euro în următorii cinci ani în România ”Grupul BA Glass, producator european de ambalaje din sticla si singurul producator de recipiente de acest tip din Romania ce deserveste industria alimentara si a bauturilor, anunta inceputul unui nou ciclu investitional in Romania, la sase ani de la achizitia fabricii din Bucuresti. In urmatorii 5 ani, BA Group va investi peste 1 miliard de euro in cele 12 fabrici ale sale, din care 150 de milioane vor fi investite in Romania”, anunta grupul. Grupul investeste in prezent aproape 70 de milioane de euro intr-un nou cuptor de sticla de ultima generatie in Bucuresti si un nou depozit de 25.000 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

