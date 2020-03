Producatorul Peugeot, Citroen si Opel isi inchide toate uzinele din Europa Grupul auto francez PSA (proprietarul marcilor Peugeot, Citroen, Opel) a anuntat luni inchiderea tuturor uzinelor sale din Europa, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.



Cel mai mare producator auto din Franta si numarul doi din Europa a urmat astfel exemplul rivalului italo-american Fiat Chrysler (FCA), cu care de altfel este implicat intr-un proces de fuziune, care anterior a decis inchiderea majoritatii uzinelor sale europene pana la data de 27 martie.



Uzinele de la Mulhouse (Franta) si Madrid (Spania) ar urma sa se inchida inca de luni iar celelalte uzine isi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca mai multe state europene au adoptat masuri exceptionale pentru a limita raspandirea infectiei cu COVID-19, cu impact asupra liberei circulatii a persoanelor si a bunurilor/marfurilor. Acestea vizeaza, printre altele: reintroducerea controalelor la…

- Din perspectiva evoluției PIB-ului nominal în 2019, România a înregistrat un nivel de peste 222 miliarde euro, depașind Cehia și poziționându-se pe locul 13 la nivelul Uniunii Europene (fara Marea Britanie), reiese dintr-un raport realizat de Banca Transilvania (BT). De precizat…

- Furtuna Ciara a provocat decesul a cel putin sapte persoane in Polonia, Elvetia, Suedia, Slovenia si Marea Britanie, perturband traficul aerian in regiuni din Germania si intrerupand alimentarea cu electricitate a sute de mii de locuinte din nordul Europei, informeaza marti DPA.

- Romania se afla pe locul trei ca numar de voturi in acest moment, din cele 16 țari care au intrat in finala concursului Arborele European al Anului 2020, cu Bradul multisecular – paznicul Cibinului. Povestea arborelui de pe valea Cibinului a primit 4.387 de voturi. Rezultatele competiției vor fi publicate…

- Un amplu program de scurtmetraje europene, reunind productii cinematografice ale ultimilor ani din Romania, Austria, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania si Marea Britanie, va fi prezentat vineri seara la sediul Institutului…

- I-am intrecut pe “instalatorii polonezi”. CE: Romania are cei mai mulți angajați care lucreaza intr-un alt stat membru UE Romania ramane statul membru al UE care trimite in blocul comunitar cele mai multe persoane active, conform raportului anual al mobilitatii fortei de munca in cadrul…

- Aplicația este disponibila in Cluj și Brașov FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana deținuta de Daimler și BMW, se extinde in doua noi orașe, Cluj și Brașov, la nici doua luni de la intrarea aplicației pe piața din Romania, in București. Peste 300.000 de clujeni și…

- Piata masinilor electrice si hibride din Romania creste incet, dar sigur, cel mai mare impediment fiind pretul, in ciuda ajutorului substantial acordat de stat. Potrivit unui studiu realizat recent de Ipsos, 42% dintre romanii chestionati au sustinut ca, cel mai probabil, viitoarea lor masina…