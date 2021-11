“Producatorul local de profile industriale si sisteme din aluminiu, Delta Aluminiu din Slatina, a beneficiat de o finantare in valoare de 20 de milioane de lei, pentru activitatea curenta, acordata de CEC Bank, cu garantie EximBank, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID 19”, anunta CEC Bank. Sectorul materialelor de constructii se afla in prezent intr-o perioada de expansiune, in contextul in care, potrivit datelor INS, in primele opt luni din 2021, volumul lucrarilor de constructii rezidentiale a crescut cu 20% fata de perioada similara a anului trecut. “Delta Aluminiu este o afacere…