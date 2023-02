Producătorul Lactate Natura din Târgovişte îşi suspendă producţia timp de trei ani De asemenea, actionarii au mai aprobat reducerea capitalului social cu suma de 8,1 milioane lei, de la 14,09 milioane lei la 5,99 milioane lei, prin micsorarea numarului de actiuni de la 11.277.401 actiuni, la 4.797.401 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune. ”Reducerea capitalului social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderii raportate a societatii inregistrata in situatiile financiare auditate ale societatii la 31 decembrie 2021”, arata anuntul companiei. Lactate Natura are o capitalizare de 16,69 milioane lei. Producatorul a avut pierderi de 1,1 milioane lei in prima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a anuntat, la finalul anului trecut, dupa 17 ani de așteptare, finalizarea majorarii capitalului social, la 6,2 miliarde de lei. Compania si-a majorat capitalul cu 566 de milioane lei, dar din suma totala, 120,6 milioane de lei reprezinta aportul statului roman, prin Ministerul Energiei.…

- Majorarea de capital cu terenurile statului la OMV Petrom, ar fi trebuit realizata, insa, de multi ani. Statul a așteptat ca OMV sa obtina toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. In octombrie 2016 OMV Petrom mai avea de obtinut CADP-uri doar pe 0,7% din totalul…

- Compania de constructii ACI Cluj, controlata de mai multi antreprenori locali, in asociere cu Dico & Tiganas Birou de Proiectare si Imsat Service (ambele din Cluj-Napoca) au castigat un contract de 271 milioane de lei (52 milioane de euro) pentru realizarea unui stadion cu o capacitate de peste 12.000…

- Lovitura neașteptata pentru angajatii Complexului Energetic (CE) Oltenia care au primit prime in valoarea de 1,5 milioane de lei. Oamenii trebuie acum sa dea banii inapoi ca urmare a unei decizii a Fiscului. In aceasta situație se afla 13 angajați din cadrul CE Oltenia, aflati in funcții de conducere,…

- Lovitura neașteptata pentru angajatii Complexului Energetic (CE) Oltenia care au primit prime in valoarea de 1,5 milioane de lei. Oamenii trebuie acum sa dea banii inapoi ca urmare a unei decizii a Fiscului. In aceasta situație se afla 13 angajați din cadrul CE Oltenia, aflati in funcții de conducere,…

- Adunarea generala extraordinara a asociatilor SC Fluid Development SRL cu sediul social declarat in Constanta, bd. Tomis nr. 143A, avand, intrunita in sedinta extraordinara la sediul sau social in data de 15.11.2022, orele 17.00, la prima convocare, cu participarea celor doi asociati ai societatii:…

- Compania miniera Cupru Min continua și in 2022 performanța economica record din 2021. Societatea care exploateaza cel mai mare zacamant de cupru din Romania a avut in primele șase luni din 2022 un profit de circa 35 de milioane de euro (7 milioane de euro), suma raportata la o cifra de afaceri de…

- Povestea celui mai apreciat brand romanesc al tuturor timpurilor se incheie, dupa 111 ani. Numele de Clujana a depașit granițele acestei țari, dar din pacate, „Prințesa” va fi ingropata definitiv pana la finalul anului 2022 din cauza intereselor obscure ale unor calai. Consiliul Județean (CJ) Cluj…