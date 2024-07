Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier al Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat ca Ucraina poate folosi rachete britanice pentru a lovi in interiorul Rusiei. Depinde de Ucraina cum vrea sa se apere, a spus noul lider britanic. Oficialii ruși au reacționat calificand declarația d

- Lucratori ai companiei germane de echipamente auto aflata in dificultate Continental vor fi transferati catre uzinele celui mai mare producator german de echipamente militare Rheinmetall, ale carui afaceri infloresc pe fondul cresterii cheltuielilor militare si razboiului din Ucraina, au anuntat vineri…

- Grupul franco-german de armament KNDS, care produce in special tunurile Caesar, a oficializat vineri, la Paris, crearea unei filiale in Ucraina, in prezenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Producatorul de mobila Adore Home din Turcia, activ pe piața romaneasca din 2022, estimeaza ca in 2024 va inregistra pe piața locala o cifra de afaceri de 3 milioane de euro, de 2,3 ori mai mare decat nivelul de 1,3 milioane de euro din 2023. Pe termen mediu, compania ia in calcul construcția unei fabrici…

- Producatorul german de armament Rheinmetall (RHMG.DE) va sponsoriza clubul de fotbal german Borussia Dortmund (BVB.DE), intr-un acord pe trei ani, a anunțat marți ziarul Handelsblatt, scrie agenția de presa Reuters. Ulterior, anunțul colaborarii a fost postat și pe site-ul clubului de fotbal.

- In Fasia Gaza exista acum mai multe daramaturi si moloz decat in Ucraina, a afirmat miercuri responsabilul operatiunilor ONU de deminare in ingustul teritoriu palestinian bombardat constant de Israel in razboiul sau contra Hamas.

- Guvernul ar putea aproba, in sedinta de marti, un acord cu guvernul Ucrainei privind constructia podului rutier de frontiera peste raul Tisa, la granita dintre cele doua state, in zona localitatilor Sighetu Marmatiei - Bila Tserkva.