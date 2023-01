”In 2022, am avut un an foarte bun, un an record”, a spus el, adaugand ca trimestrul patru ar putea depasi chiar rezultatele bune din trimestrul trei. ”Ne apropiem de un stoc de comenzi de 30 de miliarde de euro si ma astept sa vedem un stoc de comenzi de 40 de miliarde de euro anul viitor”, a mai spus CEO-ul companiei, care vinde o gama intreaga de produse de aparare, dar este probabil cel mai renumit pentru furnizarea tunului de 120 mm al tancului Leopard 2. Papperger a spus ca se asteapta sa inregistreze o crestere cu cel putin 15%-20% a diviziei de aparare a Rheinmetall in urmatorii ani, afacerile…