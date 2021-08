Stiri pe aceeasi tema

- Johan van Zyl, un senior executiv Toyota de multa vreme, care a renunțat la conducerea diviziei europene a firmei la inceputul acestui an, a murit la varsta de 63 de ani. Sud-africanul lucrase pentru Toyota din 1993 și a fost numit președinte și CEO al Toyota Motor Europe in 2015. S-a retras din acest…

- Cinci barbati au fost retinuti de catre politisti intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale, cei cinci fiind suspectati ca au falsificat zeci de documente, printre care permise de conducere, carti de identitate, diplome de bacalaureat, certificate de agricultor,…

- Politia germana a dat in urmarire o femeie care lucra pentru o companie de transport valori. Ea a disparut in luna mai, dupa ce a furat opt milioane de euro. Yasemin Gundogan lucra in departamentul de ambalare a numerarului al companiei din Bremen, iar in luna mai a fugit cu stive de bani furate, se…

- Compania Porsche va deschide la Timisoara un centru de cercetare si dezvoltare in care vor lucra 200 de specialisti in creare de softuri si testari pentru diverse proiecte. Anunțul a fost facut de catre primarul Dominic Fritz, intr-o postare pe Facebook. El a precizat ca cei de la Porsche Engineering…

- Mai mulți medici din Iași au primit amenzi uriașe dupa ce au fost prinși ca faceau raportari fictive. Aceștia foloseau datele de pe cardurile de sanatate ale persoanelor decedate pentru a putea deconta diverse sume, pe care ulterior și le insușeau. Unul dintre medici este acuzat ca fura date de identitate,…

- Conductorul unui tren japonez de mare viteza (Shinkansen) a lasat trenul pe mana unui angajat necalificat pentru a se duce de urgenta la toaleta, a declarat compania feroviara, potrivit RTL. Cazul ar fi putut trece neobservat, insa trenul a intarziat un minut, ceea ce a declansat automat o ancheta in…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A, ce se ocupa de transportul, tranzitul international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale, angajeaza CEO. Conform informațiilor publicate de alephnews, viitorul director nu trebuie…

- 17 romani au ajuns sambata in spatele gratiilor, alții sunt in stare grava la spital, dupa o incaierare generala pe aeroportul Luton, potrivit publicației britanice Independent . Mai multi romani s-au luat la bataie, vineri dimineața, pe aeroportul Luton. Totul a pornit de la doi barbati care au inceput…