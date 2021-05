Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul producator de camioane electrice Rivian Automotive Inc ar putea viza o evaluare de aproximativ 70 de miliarde de dolari in potențiala sa listare publica de la sfarșitul acestui an, anunța Reuters. Amazon.com Inc și Ford Motor au susținut Rivian, intr-o o runda de investiții in valoare…

- O companie de investiții aparținand lui Bill Gates i-a transferat acțiuni de pe peste 1,8 miliarde de dolari Melindei Gates imediat dupa anunțul divorțului celor doi, scrie Bloomberg. Separarea cuplului de filantropi-miliardari este vazuta ca una dintre cele mai scumpe din lume, dupa divorțul de acum…

- UiPath, primul unicorn romanesc, a anuntat marti seara ca a reusit sa vanda actiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia a strans 1,34 miliarde de dolari, informeaza Reuters. Producatorul…

- Producatorul de software UiPath, primul unicorn romanesc, a stabilit termenii pentru oferta sa publica initiala (IPO) la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia UiPath mizeaza pe o evaluare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, transmit MarketWatch si Reuters. Compania care acum…

- Xiaomi, compania chineza celebra pentru smartphone-uri și trotinete electrice, vrea sa investeasca 10 miliarde dolari în urmatorul deceniu pentru a deveni un jucator important pe piața mașinilor electrice. Compania se va alia cu producatori auto importanți, precum Great Wall. Pe piața mașinilor…

- Phil Spencer, seful diviziei Xbox, ar negocia din partea Microsoft cumpararea Discord, conform surselor anonime citate de Bloomberg. Gigantul american ar fi dispus sa ofere 10 miliarde de dolari pentru Discord. Nu mai departe de luni, in piata a aparut informatia conform careia Discord s-ar putea vinde…

- Actiunile Volkswagen au urcat marti cu peste 9%, ridicand capitalizarea bursiera a grupului german la aproape 150 de miliarde de dolari, dupa ce al doilea mare producator de vehicule din lume a oferit mai multe detalii privind extinderea pe segmentul automobilelor electrice, transmite Reuters, conform…