Producătorul de utilaj petrolier Uztel Ploieşti a avut anul trecut pierderi de 11,6 milioane lei. Compania vrea să instaleze panouri fotovoltaice Cheltuielile totale in 2020 s-au ridicat la 45,78 milioane lei. De asemenea, compania estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri mai mare cu 2% fata de anul trecut, de 36,06 milioane lei si vrea sa atinga un profit net de 88.600 lei. Compania si-a planificat pentru acest an investitii de 5,7 milioane lei. Din total, 1,2 milioane lei vor fi investite in montarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru consum propriu. Alte 2,35 milioane lei vor fi investite in cresterea productivitatii prin implementarea de noi tehnologii de fabricatie. Uztel Ploiesti avea la finalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

