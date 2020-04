Stiri pe aceeasi tema

- Crește semnificativ numarul firmelor din Buzau care iși suspenda activitatea și trimit angajații in șomaj tehnic. Nu mai puțin de 30 de angajatori din județ au sprijinul statului pentru plata șomajului tehnic in cazul a circa 900 de oameni. Cei mai mulți buzoieni trimiși acasa in aceasta perioada lucreaza…

- In contextul situatiei actuale pe plan national si local, provocarile sunt numeroase. ✅✅ Angajatii nostri care colecteaza deseurile si salubrizeaza strazile nu pot sta acasa. Munca lor este esentiala pentru oras, pentru ca ei trebuie sa gestioneze toate deseurile pe care le produce comunitatea noastra.…

- AJUTOR… Pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul nr. 195/2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003…

- Centrul comercial Baneasa Shopping City anunța ca isi va intrerupe activitatea in perioada 23 martie – 16 aprilie 2020 pentru a-si proteja atat clientii si retailerii, precum si angajatii de raspandirea coronavirusului. Raman deschise hypermarketul Carrefour, care va avea program ca si pana acum, intre…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi în somaj tehnic din cauza coronavirusului și vor primi 78% din salariu, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Sindicatului fabricii. Aici lucreaza peste 6.000 de persoane. Angajatii fabricii de masini Ford din Craiova, vor fi trimisi în somaj…

- Producatorul de autovehicule Ford inchide temporar activitatea la fabrica din Craiova, din cauza coronavirusului. Toți angajații vor intra in șomaj tehnic de pe 19 martie pana pe 5 aprilie. Infomația a fost confirmata pentru GdS de liderul de sindicat, Maria Manea. Aceasta a precizat ca pe perioada…

- ”Pandemia nu poate fi stopata decat prin masuri excepționale. Oricat de greu ar fi sa ne adaptam acestor limitari, aceasta e singura cale princ are salvam viețile celor dragi noua. E extrem de important ca oamenii sa fie corect informați.Ce inseamna instituirea starii de urgența, ce efecte va produce…

- Cristina Țopescu a fost gasita moarta in casa ei din Otopeni, duminica, 12 ianuarie. Din noiembrie 2019, ea era consilierul secretarului de stat Horațiu Moldovan, din Ministerul Sanatații. Acesta a vorbit azi, la "Adriana Nedelea LA FIX", despre fosta realizatoare TV, care era subalterna lui."Am crezut…