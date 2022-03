Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de mașini de lux Ferrari a anunțat ca va suspenda exporturile catre Rusia din cauza invaziei Ucrainei de catre Moscova, noteaza Rte.ie. „Avand in vedere situația actuala, Ferrari a luat decizia de a suspenda producția de vehicule pentru piața rusa pana la o noua notificare”, a spus compania…

- Un numar tot mai mare de companii straine, inclusiv companii cu obiect de activitate petrol și gaze, parasesc piața rusa din cauza riscurilor mari asociate cu sancțiunile economice dintre Rusia și Occident. In plus, le va fi prea greu sa-și retraga veniturile din Rusia in strainatate, crede economistul…

- O companie auto se afla in negocieri avansate cu autoritatile romane si ar putea sa produca masini in Romania, in urmatorii ani. Investitorul ar vrea sa inchirieze integral un parc industrial de 150 de hectare, la Cluj.

- Compania romaneasca de tehnologie 2Performant a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de aproape 26 de milioane de lei, in crestere cu 27% fata de 2020, si a generat peste 1% din piata de e-commerce din Romania, reiese din rezultatele financiare publicate luni, conform Agerpres. Anul trecut, prin…

- ” Rombat Bistrita, singurul producator integrat 360 O de baterii auto din Romania, isi consolideaza pozitia de lider pe piata locala de profil si incheie anul 2021 cu doua recorduri: vanzarile de baterii noi, dar si cea mai mare cantitate de plumb recuperata si reintrodusa in procesul de fabricatie.…

- Unul dintre cei mai importanți producatori auto din Europa de Est se pregatește sa intre in Romania. Compania e deja prezenta in Bulgaria, unde ofera o garanție unica: 1 milion de kilometri fara nicio problema. Producatorul rus de mașini GAZ iși extinde rețeaua de vanzare in Europa. Potrivit…

- “Lactag (simbol bursier LACT), unul dintre cei mai mari producatori de lactate de pe piata locala, aflat in insolventa din 2016, vizeaza sa isi majoreze capitalul social cu aproximativ 30,6 de milioane de lei pentru a iesi din etapa de reorganizare judiciara si, ulterior, pentru investitii in modernizarea…

- Compania britanica Nextbase aduce pe piata din Romania noile modele de camere de bord din Seria 2. Noile modele Nextbase sunt disponibile prin intermediul distribuitorului oficial Falcon Electronics si al partenerilor acestuia.