- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever.…

- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever. "Continuam…

- Impact Developer & Contractor (IMP), una dintre primele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a listat la BVB o emisiune de obligatiuni in valoare de aproape 6,6 milioane euro, se arata in comunicat. „Piata de capital reprezinta in continuare axul central al strategiei de expansiune la…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca actiunile societatii de securitate cibernetica Safetech Innovations vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Safetech Innovations vor fi tranzactionate sub simbolul SAFE”, arata…

- Piata locala de capital a evoluat frumos atat din punct de vedere al lichiditatii, cat si al valorii companiilor listate, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP) pe…

- Statul roman ar putea continua procesul de finantare prin intermediul bursei, apeland la resursele disponibile pe piata interna, a declarat, joi, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga. "Pentru noi, Bursa, ceea ce se intampla acum este un prim pas in anul acesta. Ne…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat pe piata AeRO a BVB Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat joi pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, actiunile fiind tranzactionate sub simbolul MAM. Societatea intră…

- Agroserv Mariuța, compania care deține brandul de lactate premium Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe bursa pe Bursa de Valori București (BVB) in data de 8 decembrie, unde a fost listata prima emisiune de obligațiuni a societații. Obligațiunile au fost listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare…