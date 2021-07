Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 11 si in judetele Dolj - 8, Prahova - 7 si Cluj si Neamt cu cate 4, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, in judetele Mures si Iasi s-au inregistrat cate 3 cazuri,…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- Exista „patru Romanii”. Diferente uriase intre venituri in judetele tarii. Cum arata clasamentul Romania a inregistrat cea mai rapida crestere economica din Europa, dar acesta nu se simte in mod egal la nivel tarii, se arata in studiul Romania inegala – disparitatile socio-economice regionale in Romania…

- Potrivit INFP, un seism de 3,3 grade a avut loc la ora 10:02, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la o adancime de 90 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88 km E de Brasov, 91 km S de Bacau, 105 km NE de Ploiesti, 108 km V de Galati, 111 km NV de Braila, 154 km N de Bucuresti,…

- Transferul, argumentat prin scaderea cererii de anumite produse pe piața, urmeaza sa fie derulat treptat, pana la jumatatea anului viitor, și sa afecteze peste 300 de angajați, scrie Profit.ro .Continental deține in Romania șapte unitați de producție și patru centre de inginerie, in Timișoara, Sibiu,…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…