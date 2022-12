Stiri pe aceeasi tema

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Una dintre cele mai mari companii auto din lume investește in Romania 134 de milioane de euro in construcția unei fabrici unde vor fi produse componente pentru mașini electrice. La Sebeș exista deja mai multe linii de producție O noua hala de producție va fi ridicata in cursul…

- Compania Novatik, producatorul sistemelor de invelitori metalice Novatik, a deschis prima linie de producție pentru țigla metalica cu acoperire de roca vulcanica din Romania: Novatik NATURA. In cei trei ani de la lansarea brandului Novatik NATURA, compania a realizat pași importanți și a investit…

- Consiliul director de la producatorul finlandez de anvelope Nokian Tyres a decis sa investeasca 650 milioane de euro in Romania pentru constructia unei uzine de anvelope, care va fi prima fabrica cu emisii zero de CO2 din industria de anvelope, informeaza un comunicat de presa al companiei.

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- Producatorul german de seminconductori Infineon Technologies AG isi dezvola prezenta in Romania prin deschiderea unui birou la Iasi, in ansamblul mixed-use Palas, investitie a grupului IULIUS. Noul centru de cercetare – dezvoltare ocupa o suprafata initiala de peste 600 mp, urmand sa se extinda. Inginerii…

- Vești bune! Un gigant german investește 200 de milioane de euro in Romania. Compania a anunțat deja angajari masive. Iata despre ce este vorba, dar și ce spun reprezentanții despre planurile pe care le au in țara noastra. In ce județe vor avea loc lucrarile pentru fabrici.

- Gigantul mondial care investește 100 de milioane de dolari in Romania! Unul din giganții aflați in Romania, inca de pe vremea de trista amintire, anunța investiții majore. Compania este prezenta, efectiv, cu linii de producție, inca din 1995. Recent a finalizat noi investiții in linia de producție de…

- Producatorul olandez de bere Heineken va opri din septembrie 2023 producția in fabrica din Constanța, explicația fiind ca aceasta „a functionat mult sub capacitate de cativa ani”, se arata intr-un comunicat preluat de Agerpres. „Suntem mandri de traditia noastra in fabricarea berii, din Constanta, insa…