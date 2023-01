Producătorul de panificație Vel Pitar a fost vândut grupului mexican Bimbo Producatorul de panificație Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, au transmis pentru Profit.ro surse apropiate tranzacției. Conform Profit.ro , tranzacția este finalizata și urmeaza a fi anunțata saptamana viitoare pe bursa mexicana, unde este listat grupul Bimbo, odata cu redeschiderea acesteia. Grupul mexican Bimbo, pe piata din 1943, este unul dintre cele mai importante la nivel global, cu operatiuni in 33 de state din America,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

