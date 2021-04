Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 84 de milioane de PC-uri au fost livrate in primul trimestru al acestui an, cu 55% mai mult fata de aceeasi perioada din 2020, conform IDC. Comparativ cu T4 2020, se inregistreaza o scadere de 8%, insa este o scadere “acceptabila”, deoarece ultimul trimestru al anului este, in mod traditional,…

- Ultimul an, marcat de incertitudini, a adus pentru mediul de business o mulțime de lucruri neașteptate. Unele dintre ele au favorizat industria de e-commerce, o industrie in care jucatorii care s-au adaptat au inregistrat creșteri importante. Una dintre aceste companii este 2Performant, despre…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat cu Engie Romania un contract de vanzare energie angro in suma de 383,461 milioane lei, conform unui raport remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti, noteaza Agerpres. Contractul acopera perioada 1 - 30 aprilie 2021. Societatea Nationala Nuclearelectrica…

- "Rezultatul net de 5,3 milioane lei, adica 676 lei/ha, se situeaza semnificativ peste prevederile bugetare. In anul 2019 grupul a raportat o pierdere de 4,5 milioane lei, pierdere datorata efectelor restructurarii activitatii in ferma Rosiori", arata compania. Holde Agri Invest este listata pe piata…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 1 martie, actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Agrolandvor…

- Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, a realizat in 2020 o cifra de afaceri de 24,4 milioane de lei, in crestere cu 64% fata de 2019, si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice,…

- Nuclearelectrica a incheiat cu Engie Romania un contract in valoare de 250,581 milioane lei, pentru vanzarea de energie electrica angro, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti, noteaza Agerpres. Perioada de livrare a energiei va fi 1 iulie - 31 decembrie 2021. Societatea…

- Pentru a marca 20 de ani de la debutul operațiunilor pe piața agricola din Romania, Grupul Agricover a derulat prima emisiune de obligațiuni in valoare de 40 de milioane de euro, care va fi listata in perioada imediat urmatoare pe piața reglementata a Bursei de Valori București (BVB). Emisiunea s-a…