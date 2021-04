Producătorul de mase plastice Sterk Plast, ajutor de stat de 2,5 milioane de euro Producatorul de mase plastice Sterk Plast a obținut un ajutor de stat de 2,5 milioane de euro, parte a unui proiect de investiții de 5 milioane de euro. Demersul Sterk Plast a fost susținut de compania de consultanța specializata in atragerea de fonduri nerambursabile REI Finance Advisors. Proiectul vizeaza extinderea capacitații de producție a fabricii Sterk Plast din Medgidia, cu o valoare totala de 5 milioane euro, in timp ce ajutorul de stat, obținut prin Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, va oferi un sprijin nerambursabil de 50% din proiectul de investiții. „Am cautat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

