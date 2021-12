Stiri pe aceeasi tema

- 30,6 de milioane de lei pentru plata datoriilor și investiții in modernizare Triplarea capacitații de procesare in 2022 Venituri de 21,7 milioane de euro in 2022 Target: creșterea veniturilor cu aproape 40% intre 2022 și 2024 Lactag S.A (simbol bursier LACT), unul dintre cei mai mari producatori de…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor numi in ședința de joi doi noi șefi. Este vorba de numirea a doi noi membri in Consiliul de Supraveghere. Structura respectiva de conducere are doua posturi vacante. Un loc a ramas vacant dupa incetarea mandatului unuia dintre membri, iar ar doilea este liber…

- Producatorul american de mașini electrice Tesla a semnat un contract cu cea mai mare companie producatoare de litiu din lume, Ganfeng Lithium Co, din China. Compania condusa de Elon Musk are nevoie de acces la prețiosul metal pentru bateriile auto pe care vrea sa le monteze pe mașinile electrice. …

- ​Pe 5 octombrie se împlinesc 10 ani de la moartea lui Steve Jobs din cauza cancerului la pancreas. Compania pe care a fondat-o, Apple, a crescut mult de atunci: capitalizarea este de 7 ori mai mare și veniturile, dar și numarul de angajați, aproape ca s-au triplat. Apple este o super-mașina de…

- Guvernul a adoptat luni majorarea salariului minim net cu 10% de la 1 ianuarie 2022, pâna la 1.524 de lei, ceea ce înseamna o crestere cu 138 de lei fata de valoarea actuala, iar impactul va fi asupra a peste 1,97 milioane de salariați, a anunțat luni ministrul Muncii, Raluca Turcan, la…

- O companie de top acorda acțiunile gratuite, dupa majorarea de capital social. In data de 29 octombrie, compania de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, va acorda acțiuni gratuite pentru acționarii companiei inregistrați la data de 28 octombrie. Acordarea de acțiuni…

- Potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanțe, anul trecut, primii 6 cei mai mari angajatori din județ au raportat un numar total de 9.277 angajați. Locul 1 este in continuare ocupat de Leoni, care are 5.172 angajați activi la Bistrița. Pe locul 1, asemeni ultimilor ani, ramane in continuare producatorul…

- Piața de NFT Sorare a anunțat miercuri ca a obținut o mega runda de finanțare de 680 de milioane de dolari, condusa de casa japoneza de investiții in tehnologie SoftBank. Sorare este o piața pentru tokenuri non-fungibile (NFT). Platforma este evaluata in prezent la aproximativ 4,3 miliarde…