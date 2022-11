Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile tot mai multi muncitori de la fabricile Foxconn din China fie si-au dat demisia, fie au protestat contra masurilor de lockdown si testare Covid. Lucrurile au ajuns atat de intense ca exista proteste de strada si violente, ceea ce are un impact serios asupra productiei de iPhone-uri.…

- Ample manifestatii au izbucnit miercuri la cea mai mare uzina de telefoane iPhone din lume, aflata in China, in proprietatea subcontractorului taiwanez Foxconn, indica imagini difuzate pe retelele sociale Weibo si Twitter, relateaza AFP si Reuters. Imaginile arata intre altele o multime de lucratori…

- Imaginile aparute pe mai multe rețele sociale arata o mare mulțime de oameni pe o strada din provincia centrala Henan, din Zhengzhou, unde restricțiile au fost printre cele mai severe. De mai multe saptamani, oamenii au fost inchiși și separați de familii. Sute de oamenii s-au ciocnit cu forțele de…

- Satenii și cadrele Partidului Comunist au fost mobilizați pentru a acoperi liniile de producție ale unei fabrici gigantice a furnizorului Apple, Foxconn, din Zhengzhou, in provincia Henan, dupa ce mii de muncitori au fugit de un focar de Covid-19 din uzina. De la inceputul pandemiei Covid-19, membrii…

- Autoritatile chineze au facut in weekend un dus rece sperantelor unei relaxari a politicii ”zero covid” si au anuntat ca vor continua sa o aplice ”neabatut”, in pofifda lehamitei locuitorilor tarii. Aceasta strategie consta in plasarea in carantina a unor cartiere intregi sau a unor orase intregi imediat…

- Apple i-a avertizat pe cumparatori sa se astepte la intarzieri in primirea produselor sale dupa ce un restrictiile legate de Covid au fortat inchiderea celei mai mari fabrici de iPhone din lume, scrie BBC.

- Grupul taiwanez Foxconn a promis marti ca va majora de patru ori bonusurile acordate angajatilor care accepta sa ramana in cadrul uzinei de la Zhengzhou, China, in pofida restrictiilor dure introduse la aceasta uzina din cauza cazurilor de Covid, transmite Reuters.

- Productia de telefoane iPhone la uzina de la Zhengzhou, China, una dintre cele mai mari fabrici din lume, ar putea scadea luna viitoare cu 30%, din cauza restrictiilor pentru combaterea COVID-19 introduse de autoritatile chineze, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.…