- Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti au interzis miercuri activitatea unei unitati care producea gheata alimentara si au aplicat o sanctiune contraventionala de 2.000 de lei, pentru conditii de igiena necorespunzatoare. Actiunea a fost intreprinsa…

- Producatorul auto german Volkswagen AG a anuntat joi ca va rascumpara noile automobile diesel, daca orasele germane vor introduce restrictii de circulatie pentru acest gen de autovehicule, in dorinta de a-i linisti pe potentialii cumparatori si a pune capat tendintei de scadere a vanzarilor de automobile…

- Producatorul german BMW si-a supus toate modelele pe care le are in portofoliu noului protocol de teste si toate autoturismele au avut consum de combustibil mai mare, dar si emisii de noxe crescute. Nemtii si-au testat masinile folosind noul protocol WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles…

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata Salmonella, se arata intr-un…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Administratorul DN 25 din judetul Galati, unde marti dupa-amiaza a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unui barbat si ranirea altor patru, a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei, intrucat s-a constatat ca drumul era acoperit cu gheata. Politistii au sanctionat…

- Constructorul japonez Nissan va lansa luna viitoare un serviciu de transport in orașul Yokohama, astfel ca Nissan face primii pași pentru a deveni un competitor pentru Uber, scrie Reuters . Numit EasyRide, serviciul este implementat impreuna cu producatorul de jocuri pentru mobil DeNA. Serviciul va…

- Producatorul rus de armament Kalasnikov, cunoscut din cauza legedarei sale pusti AK-47, este de-acum controlat majoritar de investitori privati, dupa finalizarea, anuntata joi, a retragerii partiale a puterii publice, relateaza AFP.