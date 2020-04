Stiri pe aceeasi tema

- Compania Arctic, unul dintre cei mai importanti angajatori din Dambovita si liderul pietei de electrocasnice din Romania, sprijina efortul depus de echipele medicale din spitalele din judet in lupta impotriva epidemiei de Coronavirus, printr-o donatie de produse electrocasnice Beko.

- Producatorul de bere Timisoreana a anuntat joi ca doneaza 1 milion de lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare pentru spitalele din Romania, ca parte a initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, menita sa sprijine necesitatile…

- Sphera Franchise Group, grupul care opereaza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, anunța o donație de 100.000 de euro catre organizația Crucea Roșie Romana, in vederea achiziționarii de echipament medical constand in ventilatoare pentru...

- Primul spital privat din Romania care a fost preluat de o autoritate publica este Spitalul Polaris din Cluj-Napoca, un spital destinat recuperarii și transformat de Consiliul Județean Cluj intr-o unitate sanitara destinata tratamentului pacienților...

- Armata Statelor Unite va furniza echipamente și provizii medicale regiunii italiene Lombardia ca masura de sprijin in lupta impotriva virusului COVID-19. Sprijinul logistic din partea forțelor americane este realizat prin intermediul programului de asistența umanitara al Agenției pentru cooperare in…

- și 25 de frigidere pentru a sprijini lupta impotriva Coronavirus Compania Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, sprijina lupta impotriva crizei generate de Coronavirus și doneaza pentru spitalele din Romania și pentru cadrele medicale din prima linie 50 de mașini de spalat rufe cu uscator…

- Grupul Purcari a anuntat ca va contribui cu 2 milioane de lei moldovenesti (500 mii RON) catre un fond adresat combaterii epidemiei COVID- 19 in Republica Moldova si Romania. Jumatate din aceasta suma reprezinta contributia personala a fondatorului grupului, Victor Bostan.

- Piata analizelor medicale din Romania a explodat in ultimii 10 ani pe fondul imbatranirii populatiei, bolilor profesionale si a virusilor care fac tot mai multe victime, iar afacerile clinicilor specializate in analize medicale vor atinge in acest an nivelul de 2,5 miliarde de lei (520 milioane euro),…