- Este vorba de un proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, intitulat „Unii reacționeaza. Liderii anticipeaza!”, ce se deruleaza incepand cu luna mai a acestui an, pana pe 20 mai 2019. In cadrul proiectului vor fi organizate cursuri pentru manageri și antreprenori, dar și…

- Compania canadiana CGI, al 5-lea actor mondial independent in domeniul serviciilor de tehnologie a informatiei, anunta deschiderea primului sau centru de consultanta si dezvoltare in domeniul software din Romania, la Bucuresti, unde vor fi angajati 300 de specialisti in urmatorii trei ani.

- Sotii Liviu și Daniela Apolozan, fondatorii firmei romanesti de IT DocProcess, au investit 600.000 Euro in deschiderea unui centru de cercetare și dezvoltare la Grenoble, in Franța. ”IT-istii din Franta nu sunt mai scumpi decat cei din Romania”, spune antreprenoarea.

- Amazon si Amazon Web Services au inaugurat oficial noul sediu si Centru de Dezvoltare si Tehnologie din Bucuresti, creand peste 650 de locuri de munca, care se adauga celor 1000 pe care compania le avea deja in Romania.

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…

- Cutremur in judetul Prahova sambata seara. Seismul s-a produs in apropiere de Sinaia și a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter Seismul a avut loc in zona seismica Vrancea, la o adancime de 130,9 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Sinaia (41 kilometri), Ploiesti (58 kilometri), Covasna…

- UiPath, startup-ul care anunta recent o investitie record pentru piata romaneasc si o evaluare a firmei la peste 1 miliard de dolari, si-a deschi un centru de dezvoltare de produs la Bellevue, Washington (Statele Unite), iar echipa de acolo, dar si cea de la Bucuresti si Bangalore vor fi conduse de…