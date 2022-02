Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, Foodpanda s-a mutat pe Glovo in Romania, iar utilizatorii pot comanda in continuare produsele lor preferate. In luna decembrie a anului trecut, Glovo a primit aprobare din partea Consiliului Concurenței pentru achiziționarea Foodpanda in Romania. Incepand cu data de 1 februarie…

- Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, a inceput deja sa vanda pachete de vacanta pentru vara acestui an, ȋn regim early booking, ȋnca din luna noiembrie 2021. Cele mai cautate destinatii ȋn prezent sunt Turcia, Egipt si Grecia, la care se adauga si statiunile de pe litoralul…

- ”Programele si cursele noastre charter pentru 2022 au fost deja lansate ȋn totalitate, ȋncepand cu luna noiembrie 2021. Avem un plan ambitios pe zona de chartere si ne propunem sa continuam operarea pe cele mai importante destinatii din portofoliul anilor anteriori, dar venim si cu o serie de noutati…

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- Peste 70 de amfiteatre si sali de concurs au fost pregatite de Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" pentru buna desfasurare a examenului de rezidentiat. Rectorul UMF "Gr. T. Popa", Viorel Scripcariu, a declarat ca, la Iasi, la concursul de rezidentiat s-au inscris 2.147 de candidati.…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca un numar de 12.564 candidați s-au inscris anul acesta la concursul de rezidențiat. Aceștia vor concura pe un numar de 6311 locuri și posturi pe cele 3 domenii de pregatire, și anume 3942 locuri și posturi pentru domeniul medicina, cate 1190 locuri pentru medicina dentara…

- Numar record de candidați la concursul de rezidențiat care va avea loc duminica. Peste 12.500 de persoane vor concura pentru cele aproximativ 6.300 de locuri in domeniile medicina, stomatologie si farmacie. Concursul se va desfasura in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu…

- Ministerul Sanatații organizeaza duminica, 21 noiembrie 2021, concursul național de intrare in rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. S-au inscris in total 12.564 de candidați pentru concursul ce se desfașoara in 6 centre univeritare din țara: București, Cluj-Napoca, Craiova,…