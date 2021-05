Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul online si offline de optica Lensa.ro a inregistrat in primele patru luni afaceri de 3,6 milioane euro (17,6 milioane lei), cu 91% in crestere comparativ cu ianuarie - aprilie 2020, in timp ce cifra de afaceri cumulata de la infiintare, pentru perioada mai 2013 - aprilie 2021, s-a apropiat…

- Potrivit site-ului liste.firme.ro, Allview a inregistrat in 2019 o cifra de afaceri de 86,4 milioane de lei si un profit net de 1,8 milioane de lei. In 2020, cifra de afaceri a ajuns la 404,6 milioane de lei si la un profit net de 23,86 milioane de lei. Pe seama cifrelor furnizate de companie se poate…

- Visual Fan SRL, producatorul dispozitivelor electronice Allview, a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei, anunța un comunicat. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86…

- Grupul Agroland, controlat de antreprenorul Horia Cardos, a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de 187 milioane lei (38 mil.euro), in crestere cu 33% fata de 2019, in timp ce profitul net s-a majorat de patru ori, la 10,3 milioane lei (2,1 mil.euro), arata datele publicate de companie la BVB, anunța…

- Producatorul de medicamente Zentiva a raportat in 2020 o cifra de afaceri de 602,32 milioane lei, mai mare cu 8% fata de 2019, in timp ce profitul net a urcat cu 40%, la 61,3 milioane lei, potrivit rezultatelor raportate BVB. In 2019, compania a avut o cifra de afaceri de 559 milioane lei…

- Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, a realizat in 2020 o cifra de afaceri de 24,4 milioane de lei, in crestere cu 64% fata de 2019, si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice,…

- Notino, cel mai mare retailer on-line de parfumuri și produse cosmetice, a realizat o cifra de afaceri anuala de 563 milioane de euro (14,5 miliarde de coroane cehești). Aceasta reprezinta o creștere de aproape 194 milioane de euro (5 miliarde de coroane cehești) fața de anul precedent, respectiv o…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) a ajuns in 2020 la o cifra de afaceri de 218 milioane de lei, cu 8% mai mare comparativ cu 2019. Totodata, nivelul EBITDA al companiei a inregistrat o creștere de 9%, ajungand la valoarea de 75 milioane de lei. Rezultatul se datoreaza eforturilor…