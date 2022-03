Producătorul de bere olandez Heineken îşi suspendă activitatea în Rusia ”In urma revizuirii strategice anuntate anterior a operatiunilor noastre, am ajuns la concluzia ca activitatea afacerii Heineken in Rusia nu mai este durabila si nici viabila in mediul actual. Ca urmare, am decis sa parasim Rusia”, a informat compania intr-un comunicat de presa. Heineken a oprit deja noile investitii si exporturi catre Rusia si a oprit vanzarea, productia si publicitatea berii marca Heineken in tara. ”Suntem socati si profund intristati sa vedem ca razboiul din Ucraina continua sa se desfasoare si sa se intensifice”, a mai comunicat compania de bere. ”Ne propunem un transfer ordonat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

