- Compania Michelin a oprit productia in 28 martie pentru fabrica de cord din Zalau. “Din data de 8 aprilie, activitatea de productie de la Zalau Cord este reluata progresiv. Masurile sanitare necesare au fost implementate, conform cu legislatia in vigoare si cu reglementarile interne, prioritatea noastra…

- Producatorul de anvelope Michelin Romania opreste productia la cele doua fabrici, de anvelope si cord, pe care le are in Zalau, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres."In aceasta perioada complicata, contextul este unul dificil pentru Platforma industriala de la Zalau. Uzina…

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…

- In urma cu mai bine de o saptamana, Fiat-Chrysler avertiza ca producția de mașini de la o uzina din Europa va fi perturbata incepand cu sfarșitul lunii februarie sau inceputul lunii martie daca furnizarea anumitor componente importate din China nu va fi reluata. La momentul respectiv, grupul a refuzat…