Producătorul de ambalaje DS Smith investeşte 11 milioane de euro în fabrica de la Zărneşti, până în 2023 Fabrica de hartie pentru ambalaje se va axa pe eficientizarea operatiunilor, protectia mediului si dezvoltarea sustenabila locala. “DS Smith, lider in productia de ambalaje sustenabile, anunta astazi planul de investitii pe termen scurt si mediu ce urmeaza a fi implementat la nivelul fabricii din Zarnesti. Prin acest demers, compania urmareste dezvoltarea operatiunilor de fabricare a hartiei, cu un impact pozitiv asupra economiei locale si a mediului inconjurator, dar si atingerea obiectivelor cheie definite de catre grup, in materie de sustenabilitate”, a anuntat compania. Astfel, in perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

