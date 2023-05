Producătorul chinez de smartphone-uri Oppo îşi închide unitatea de design al cipurilor, din cauza incertitudinilor economice Compania, una dintre cele mai vandute marci autohtone de smartphone-uri din China, a declarat ca va inceta operatiunile unitatii sale Zeku, pe care a infiintat-o in 2019. Produsele acesteia includ cipul MariSilicon X, care este o unitate de procesare neuronala (NPU) care imbunatateste imaginile pentru videoclipuri si fotografii realizate pe smartphone-uri. ”Din cauza incertitudinilor din economia globala si din industria smartphone-urilor, trebuie sa facem ajustari dificile pentru dezvoltarea pe termen lung”, a spus un reprezentant al companiei. Piata de smartphone-uri din China, cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

