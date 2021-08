Producătorul celui mai valoros parfum din lume, dublarea vânzărilor Amouage, producatorul din Oman a ceea ce numește cel mai valoros parfum din lume, intenționeaza sa dubleze vanzarile pana in 2025 pe masura ce compania se extinde in SUA și China. “Livrarile Amouage au crescut cu 107% in primele șase luni ale acestui an. Am inceput sa ieșim din criza Covid-19 și vom inchide anul […] The post Producatorul celui mai valoros parfum din lume, dublarea vanzarilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

