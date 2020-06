Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi, aflat in subordinea Ministerului Sanatatii, va incepe sa produca din luna aceasta, intr-o prima transa, medicamentul pe baza de hidroxiclorochina, folosit in tratarea bolnavilor in stare grava, infectati cu virusul SARS-CoV-2, si urmeaza sa produca in…

- Producatorul aeronautic american Boeing a pierdut 628 de milioane de dolari in primul trimestru din 2020, fata de un profit de 2,149 miliarde de dolari in aceeasi perioada din 2019, ca urmare a pandemiei COVID-19 si paralizarii productiei de avioane 737 MAX, informeaza agentia EFE.Compania…

- ​În plina criza, americanii au lansat un nou fond de investiții, de 9,5 miliarde de dolari, pentru finanțarea unor firme IT. Compania de investiții Insight Partners ajunge astfel la cel de-al 11-lea fond al sau, dupa ce înainte a finanțat companii americane și europene, ca Twitter, Delivery…

- Compania TAROM anunța ca toate zborurile pe ruta București – Istanbul vor fi suspendate in intervalul 30 martie – 30 aprilie 2020, urmare a restricțiilor impuse de catre autoritați, pentru limitarea pandemiei COVID-19. De asemenea compania face apel la cetațenii care au achiziționat deja bilete sa reprogrameze…

- Inlaturarea bancilor se intampla in mai multe orase din Turcia, printre care si Istanbul. Bancile din pietele publice sau parcuri sunt ridicate de la locul lor, urcate in masini si duse intr-un depozit. Masura autoritatilor de la Ankara a fost luata in speranta ca oamenii nu se vor mai aduna in grupuri,…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a incercat sa convinga CureVac cu o oferta uriașa, 1 miliard de dolari, pentru a obține antidotul pentru coronavirus doar pentru SUA. A fost refuzat. Dietmar Hopp, proprietarul CureVac, este patronul insultat de ultrașii marilor cluburi germane:…

- Compania petroliera saudita Aramco a anuntat marti ca isi va majora productia de petrol la 12,3 milioane barili pe zi (mbd) de la 1 aprilie, ceea ce va insemna o crestere de 300.000 barili (2,5 % in plus), a anuntat compania la bursa din Arabia Saudita - Tadawul, relateaza agentia EFE. Conform…