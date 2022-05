Producătorul auto Porsche a demarat un proces de transformare digitală Producatorul german de automobile sportive de lux Porsche a demarat un proces de transformare digitala alaturi de SAP, prin care și-a propus sa devina o companie data-driven și sa accelereze performanța și eficiența operațiunilor de vanzare din cadrul celor peste 600 de centre dealer din intreaga lume. Anul trecut, Porsche a atins un record istoric de vanzari, livrand 301.915 vehicule clienților din intreaga lume și inregistrand astfel o creștere de 11% fața de aceeași perioada din 2020. Bazandu-se in mare masura pe procese manuale care necesitau multa forța de munca, era nevoie de zile intregi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

