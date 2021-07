Compania romaneasca Visual Fan, detinatoarea marcii de tehnologie Allview, s-a listat, luni, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce a atras din piata de capital suma de 15,5 milioane de lei, printr-un plasament privat de actiuni noi realizat in luna aprilie.



Potrivit informatiilor publicate de BVB, in cadrul plasamentului privat derulat in aprilie au fost vandute un numar de 111.100 de actiuni Visual Fan, la un pret de 140 lei/actiune, catre 161 de investitori, dintre care 32 investitori calificati si 129 investitori de retail.



Capitalizarea anticipata…