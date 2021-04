Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 9 ani de stat in țari straine, Mircea Terhetea s-a intors in Romania și direct in platoul Chefi la cuțite! Concurentul vrea sa caștige marele premiu, dupa ce in urma cu mai mult timp a renunțat la meseria de jurist pentru bucatarie.

- De-a lungul tuturor sezoanelor de la „Chefi la cuțite”, mulți concurenți au impresionat cu poveștile lor de viața. Luminița Borcean a avut curaj sa vorbeasca abia acum despre drama pe care a trait-o, cum a vrut sa se sinucida de cinci ori. Luminița Borcean e fosta concurenta la „Chefi la cuțite”. Ea…

- Se numara printre cele mai indragite concurente de la Chefi la cuțite, insa are o poveste de viața de-a dreptul cutremuratoare. Luminița Borcean a incercat sa-și puna capat zilelor de cinci ori, deoarece se temea ca nu le poate oferi un trai decent copiilor sai. Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz…

- Jurații de la Chefi la cuțite au demonstrat ca nu se pricep la gatit, ci și la dans! Astfel, Ștefania lui Speak le-a oferit lecții lui Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea chiar in pauzele de la filmari. Rezultatul a fost unul fabulos, iar fanii au ras copios.

- Regimul flexitarian este un concept nu foarte popular in Romania, insa care aduce foarte multe beneficii. Ștefan Nița este bucatarul care a venit la Chefi la cuțite pentru a le prezenta juraților dieta speciala. Deși a obținut cuțitul care sa il duca in etapa urmatoare, concurentul l-a refuzat.

- Rawi Srouji și vecina sa in varsta de 86 de ani au cucerit TikTok-ul din Romania și au decis sa ii surprinda și pe jurații de la Chefi la cuțite. Cei doi și-au unit forțele pentru a pregati doua preparate complet diferite. In timp de tanarul din Nzaraet a facut o shaorma mai atipica, batranica a gatit…

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai bine vazuți bucatari din Romania, este juratul cele mai de succes emisiuni culinare și are o viața de familie exemplara. Ei bine, pentru a ajunge aici, juratul de la Chefi la cuțite a muncit mult și a pornit de jos. In continuare va prezentam detalii neștiute…

- Vești uriașe pentru fanii celei mai tari emisiuni culinare din Romania. Am aflat cand incepe sezonul 9 din Chefi la cuțite. Prima ediție a fost anunțata de Antena 1, iar in continuare va prezentam programul oficial.