Sistemul de garanție-returnare a ambalajelor pentru bauturi va intra in funcțiune in noiembrie anul acesta. In prezent s-a dat startul inregistrarii producatorilor, importatorilor și comercianților de bauturi in Sistemul creat in acest scop, companiile fiind obligate sa se inregistreze pentru a putea avea activitate in continuare. Sistemul de Garanție-Returnare este implementat la nivelul UE, iar Romania este obligata sa il utilizeze pentru a atinge țintele de sustenabilitate și economie circulara. Legea din 2021 a stabilit deja ca toate companiile implicate sunt obligate sa fie inregistrate in…