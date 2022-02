Producătorii români de energie, ținuți pe avarie. Profiturile merg la companiile străine Conferința „Provocarile globale din sectorul energetic și soluțiile concrete pentru facturile romanilor”, organizata cu furnizorii de energie și consumatorii industriali, a scos la iveala adevaratele cauze ale exploziei prețurilor. Cea mai importanta este reducerea și inchiderea capacitaților romanești de producție de energie, care a creat un dezechilibru al pieței, de care au profitat companiile straine. […] The post Producatorii romani de energie, ținuți pe avarie. Profiturile merg la companiile straine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

